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В штате Нью-Йорк — 7 тысяч случаев коронавируса. Власти просят об аппаратах ИВЛ

В штате Нью-Йорк — 7 тысяч случаев коронавируса. Власти просят об аппаратах ИВЛ - Фото
Фото: EPA
20.03.2020, 20:26

В штате Нью-Йорк вводятся ограничительные меры в попытке сдержать распространение коронавируса

Штат Нью-Йорк, в котором более 7 тысяч случаев коронавируса, стал вторым штатом в США, где вводятся ограничительные меры в попытке сдержать распространение болезни. Об этом объявил сегодня губернатор штата Эндрю Куомо, сообщает CNN.

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Он сказал, что функционировать будут только основные предприятия, все остальные работники должны оставаться дома. Губернатор пригрозил закрытием любого бизнеса, «который не соблюдает». Дома также должны оставаться пожилые люди, люди с ослабленной иммунной системой и серьезными заболеваниями.

Общественный транспорт, судя по всему, не останавливают, однако губернатор попросил пользоваться им лишь в крайних случаях.

Куомо объявил о закрытии парков развлечений, парикмахерских, тату-салонов, части торговых центров и других общественных мест.

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Он подчеркнул, что штат остро нуждается в системах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), назвав их «ключевым элементом оборудования». «Аппараты ИВЛ для этой войны - то же, что ракеты для Второй мировой», - сказал Куомо. Он обратился ко всем медучреждениям, у кого есть аппараты ИВЛ, предоставить их государству. Штат готов купить их, взять в аренду или одолжить.

Губернатор также призвал вышедших на пенсию медицинских работников и студентов медицинских колледжей помочь сотрудникам нью-йоркских больниц.

В штате Нью-Йорк сейчас зарегистрировано 7102 случая коронавируса. Всего в США насчитывается 15 599 случаев. По состоянию на утро пятницы умерли 197 человек.

В США из-за распространения коронавирусной инфекции резко вырос интерес к покупке оружия, еде и оборудования для домашнего фитнеса. Об этом говорят данные исследования. 

Ребрина Вадим
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