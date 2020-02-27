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В Швейцарии деревне грозит 10-летняя эвакуация из-за огромной свалки оружия

В Швейцарии деревне грозит 10-летняя эвакуация из-за огромной свалки оружия - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
27.02.2020, 14:10

Сейчас власти проводят консультации с местными жителями деревни Митхольц в Швейцарии, где находятся старые склады с оружием

Жителей швейцарской деревни Митхольц могут эвакуировать сроком на 10 лет, пока власть будет расчищать огромную свалку с оружием времен Второй мировой войны. Об этом сообщает BBC.

В 2018 году Минобороны страны пришло к выводу, что эта свалка представляют "неприемлемый риск" для местных жителей. Теперь там заявляют, что людям, возможно, придется покинуть свои дома на время, пока будет проводиться расчистка местности от камней, которыми замуровали боеприпасы. В ведомстве предполагают, что эвакуация начнется не раньше, чем в 2031 году.  

"В зависимости от того, как будет развиваться работа, жители должны ожидать, что эвакуация продлится более 10 лет", - говорят в Минобороны. Людям придется утвердить план эвакуации, который предложат власти. Сейчас проводятся общественные консультации, чтобы решить, как поступить лучше. В Минобороны также предполагают, что они могут просто "похоронить" боеприпасы под еще большим количеством камней.

В деревне находится примерно 3500 тонн боеприпасов. В 1947 году там произошел взрыв, убивший девять человек и уничтоживший прилегающий железнодорожный вокзал. 

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Владислав Сердюк
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боеприпасы Швейцария митхольц свалка с оружием
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