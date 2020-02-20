В Сибири ученые нашли останки неизвестной древней саламандры

Фото с сайте Daily Mail

Палеонтологи обнаружили в Березовском карьере в Западной Сибири останки неизвестной ранее амфибии, которая оказалось древней саламандрой. Об этом пишет Daily Mail.

Окаменелые останки земноводного, жившего около 176–161 миллиона лет назад в Среднеюрском периоде. Эксперты считают, что этот вид, названный Egoria malashichevi, принадлежал к древнейшей группе саламандр, известной как стеблевые саламандры.

По словам ученого Павла Скаучаса, древние саламандры обитали у крупных водоемов, в то время как близкие к современным саламандрам нашли свою нишу обитания в небольших водоемах.

Используя данные окаменелые образцы, команда исследователей создала трехмерную реконструкцию этого вида и описала его внутреннюю структуру. Длина животного составляла около 20 см.

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Ранее в этом же регионе были обнаружены другие древние стеблевые саламандры, названные Urupia monstrosa и Kiyatriton krasnolutskii.

Фото с сайта Daily Mail

Следующим шагом, по словам команды, будет сравнение костей березовского участка с окаменелостями саламандры из карьера в Киртлингтоне в Оксфордшире: это место является самым богатым в мире кладбищем окаменелостей млекопитающих Среднеюрского периода. Российский ученый считает, что саламандры в Сибири и в Оксфордшире могут быть представителями одного и того же вида, но чтобы убедиться в этом, требуется подробное сравнение палеонтологических коллекций.

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