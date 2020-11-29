В Сингапуре ребенок родился с антителами к COVID-19
Жительница из Сингапура Селин Нг-Чан, которая заразилась коронавирусом в марте, когда была беременна, родила ребенка с антителами к COVID-19. Об этом сообщает Reuters.
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Как отмечается, это дает еще один ключ к пониманию того, может ли инфекция передаваться от матери к ребенку.
"Мой врач подозревает, что я передала ему свои антитела к COVID-19 во время беременности", – сказала Селин Нг-Чан.
Сообщается, что Нг-Чан переболела коронавирусом в легкой форме, она провела в больнице две с половиной недели.
Всемирная организация здравоохранения заявляет, что пока не известно, может ли женщина с COVID-19 передать вирус плоду во время беременности или родов.
До сих пор активный вирус не был обнаружен в образцах околоплодной жидкости и в грудном молоке.
- 27 ноября в ВОЗ заявили, что для победы над пандемией коронавируса 60-70% населения планеты должны получить вакцину или выработать иммунитет от COVID-19.
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