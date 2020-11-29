UA

В Сингапуре ребенок родился с антителами к COVID-19

29.11.2020, 16:40
В Сингапуре ребенок родился с антителами к COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительница из Сингапура Селин Нг-Чан, которая заразилась коронавирусом в марте, когда была беременна, родила ребенка с антителами к COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, это дает еще один ключ к пониманию того, может ли инфекция передаваться от матери к ребенку.

"Мой врач подозревает, что я передала ему свои антитела к COVID-19 во время беременности", – сказала Селин Нг-Чан.

Сообщается, что Нг-Чан переболела коронавирусом в легкой форме, она провела в больнице две с половиной недели.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что пока не известно, может ли женщина с COVID-19 передать вирус плоду во время беременности или родов.

До сих пор активный вирус не был обнаружен в образцах околоплодной жидкости и в грудном молоке.

  • 27 ноября в ВОЗ заявили, что для победы над пандемией коронавируса 60-70% населения планеты должны получить вакцину или выработать иммунитет от COVID-19. 

Читайте также: Коронавирус. Вакцину Pfizer/BioNTech начали доставлять по миру – WSJ

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
коронавирус сингапур новорожденные антитела

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина

Історії"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина
 