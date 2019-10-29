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В Сирии – первый бой между турками и войсками Асада: есть потери

В Сирии – первый бой между турками и войсками Асада: есть потери - Фото
Фото: ЕРА
29.10.2019, 17:12

В Сирийской обсерватории по правам человека говорят, что турецкие военные казнили захваченного в плен боевика Асада

В Сирии произошли первые тяжелые столкновения турецких солдат с боевиками режима Башара Асада. Как минимум шестеро сирийцев погибли, сообщает AFP со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

"Впервые начались ожесточенные бои между сирийской и турецкой армиями", - говорится в заявлении правозащитников.

"Артиллерийский огонь Турции убил пятерых бойцов сил режима в боях на краю села Ассадия", - сказал Рами Абдель Рахман, глава обсерватории.

Он добавил, что турецкие военные казнили захваченного ими боевика армии Асада.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации преемника уничтоженного ранее главаря Исламского государства Абу Бакара аль-Багдади

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Сирия башар асад Турция бой
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