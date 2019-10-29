Трамп: В ИГИЛ Абу Бакру нашли замену, но теперь он тоже мертв

Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации преемника уничтоженного ранее главаря Исламского государства Абу Бакара аль-Багдади. Об этом Трамп написал в своем Twitter.
"Только что подтвердили, что замена Абу Бакру аль-Багдади, номеру один, была ликвидирована американскими войсками. Скорее всего, он занял бы первое место — теперь он тоже мертв!" — написал Трамп.
Он не назвал имени ликвидированного террориста.
Сегодня курдские силы заявили о ликвидации Абу Хасана аль-Мухаджира – одного из главарей Исламского государства и возможного преемника Абу Бакра.