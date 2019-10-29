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Трамп: В ИГИЛ Абу Бакру нашли замену, но теперь он тоже мертв

Трамп: В ИГИЛ Абу Бакру нашли замену, но теперь он тоже мертв - Фото
Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)
29.10.2019, 16:24

"Скорее всего, он занял бы первое место", - написал президент США

Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации преемника уничтоженного ранее главаря Исламского государства Абу Бакара аль-Багдади. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Только что подтвердили, что замена Абу Бакру аль-Багдади, номеру один, была ликвидирована американскими войсками. Скорее всего, он занял бы первое место — теперь он тоже мертв!" — написал Трамп.

Он не назвал имени ликвидированного террориста.

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