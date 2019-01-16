В Сирии террорист ИГ убил четверых американских военных - СМИ

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В Сирии в результате атаки террориста-смертника погибли четверо военнослужащих США, еще трое получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.

Ответственность за взрыв в контролируемом повстанцами городе Манбидж, по предварительной информации, взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

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Другие источники говорят о двух убитых.

В коалиции заявили, что "военнослужащие США были убиты в результате взрыва во время обычного патрулирования". Детали будут сообщены позже.

Пресс-секретарь Пентагона сказала, что погибли двое военных, но были еще две небоевые потери.

14 января президент США Дональд Трамп у себя в Twitter объявил о начале вывода американского вооруженного контингента из Сирии.