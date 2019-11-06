В Сирии турецко-российский патруль забросали камнями: видео

Инцидент произошел на севере Сирии около города Кобани
5 ноября турецкие и российские военные начали второе совместное патрулирование на севере Сирии около города Кобани. Сирийцы выступили против прохождения военных по территории их поселений и забросали бронемашины камнями, сообщает Reuters.
Агентство пишет, что люди скандировали лозунги с призывами к военным убираться прочь. Протестующим удалось остановить два российских бронетранспортера, а несколько человек из них залезли на один из автомобилей военной полиции с российскими знаками различия.
23 октября Россия и Турция договорились о разделе зон влияния в северной Сирии: границу к востоку и западу от зоны операции турецких войск на глубину 10 км будут контролировать совместные российско-турецкие патрули.
1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование.