В Сирии турецко-российский патруль забросали камнями: видео

Турецко-российский патруль в Сирии (Фото - EPA-EFE - TURKISH DEFENSE MINISTRY PRESS OFFICE)

5 ноября турецкие и российские военные начали второе совместное патрулирование на севере Сирии около города Кобани. Сирийцы выступили против прохождения военных по территории их поселений и забросали бронемашины камнями, сообщает Reuters.

Агентство пишет, что люди скандировали лозунги с призывами к военным убираться прочь. Протестующим удалось остановить два российских бронетранспортера, а несколько человек из них залезли на один из автомобилей военной полиции с российскими знаками различия.

9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" на территории Сирии. Он заявил, что операция будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана и ИГ.

23 октября Россия и Турция договорились о разделе зон влияния в северной Сирии: г раницу к востоку и западу от зоны операции турецких войск на глубину 10 км будут контролировать совместные российско-турецкие патрули.

1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование.

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