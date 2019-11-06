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В Сирии турецко-российский патруль забросали камнями: видео

В Сирии турецко-российский патруль забросали камнями: видео - Фото
Турецко-российский патруль в Сирии (Фото - EPA-EFE - TURKISH DEFENSE MINISTRY PRESS OFFICE)
06.11.2019, 09:18

Инцидент произошел на севере Сирии около города Кобани

5 ноября турецкие и российские военные начали второе совместное патрулирование на севере Сирии около города Кобани. Сирийцы выступили против прохождения военных по территории их поселений и забросали бронемашины камнями, сообщает Reuters.

Агентство пишет, что люди скандировали лозунги с призывами к военным убираться прочь. Протестующим удалось остановить два российских бронетранспортера, а несколько человек из них залезли на один из автомобилей военной полиции с российскими знаками различия.

  • 9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" на территории Сирии. Он заявил, что операция будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана и ИГ.
  • 23 октября Россия и Турция договорились о разделе зон влияния в северной Сирии: границу к востоку и западу от зоны операции турецких войск на глубину 10 км будут контролировать совместные российско-турецкие патрули.
  • 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование.

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Сирия камни турецко-российский патруль кобани
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