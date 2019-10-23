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Путин и Эрдоган договорились о контроле границы Сирии

Путин и Эрдоган договорились о контроле границы Сирии - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: EPA)
23.10.2019, 06:46

Территория, оккупированная Турцией в ходе недавних боевых действий, останется по ее контролем

Вчера президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на встрече в Сочи достигли договоренности о контроле границы между Турцией и Сирией, сообщает BBC.

Согласно подписанному между Путиным и Эрдоганом меморандуму, нынешняя зона операции турецких войск останется под контролем Турции, границу к востоку и западу от нее на глубину 10 км будут контролировать совместные российско-турецкие патрули.

Курды получат дополнительные 150 часов, чтобы покинуть приграничные районы Сирии.

Читайте мнение: "Источник мира": а вы знаете, что происходит в Сирии?

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Сирия владимир путин Турция реджеп тайип эрдоган
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