Путин и Эрдоган договорились о контроле границы Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: EPA)

Вчера президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на встрече в Сочи достигли договоренности о контроле границы между Турцией и Сирией, сообщает BBC.

Согласно подписанному между Путиным и Эрдоганом меморандуму, нынешняя зона операции турецких войск останется под контролем Турции, границу к востоку и западу от нее на глубину 10 км будут контролировать совместные российско-турецкие патрули.

Курды получат дополнительные 150 часов, чтобы покинуть приграничные районы Сирии.

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