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В Сирии заявили, что Израиль нанес ракетный удар по аэропорту Дамаска

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 10:59
В Сирии заявили, что Израиль нанес ракетный удар по аэропорту Дамаска - Фото
Фото: EPA

Сирийская армия заявила, что израильский ракетный удар на короткое время вывел из строя международный аэропорт Дамаска. Об этом сообщает Reuters.

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Залп ракет воздушного базирования был нанесен по аэропорту в два часа ночи, говорится в заявлении сирийской армии. Они пришли со стороны Тивериадского озера в Израиле.

Ракеты также поразили цели на юге Дамаска, убив двух военнослужащих сирийских вооруженных сил и "нанеся некоторый ущерб".

Министерство транспорта Сирии сообщило, что полеты возобновятся к 09:00.

Ранее два источника агентства в региональной разведке заявили, что удары были нанесены по блокпосту иранских сил Кудс и поддерживаемых ими ополченцев, который был расположен в районе аэропорта.

Армия обороны Израиля пока не комментировала удар по аэропорту.

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Вадим Ребрина
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Сирия Израиль Иран дамаск
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