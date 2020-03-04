В Словакии депутатка от правых сил досрочно слагает мандат из-за порноскандала

Фото: Даница Миковчакова/Facebook

Депутатка правой словацкой партии L`SNS Даница Миковчакова решила отдать свой мандат на рассмотрение руководству партии, поскольку блогер распространил ее порно-фото и объявление на эротическом сайте знакомств, где она и ее муж Ян Миковчак называют себя бисексуалами. Об этом сообщает DennikN.

Ян Миковчак занимал должность главы одной из региональных ячеек L`SNS, однако также принял решение уйти.

"Это объявление, вместе с нашими частными фотографиями, с 2007 года и ему 13 лет. Этот интернет-профиль не обновлялся в течение многих лет и не отождествляется с жизнью, которой мы живем сегодня. Много лет назад мы поняли горькую реальность, где мы были и что делаем. Обнаружив истинные ценности, мы обратились к Господу Богу, очистились от грехов, и сегодня мы живем как традиционная семья порядочной жизнью", - прокомментировала объявление Миковчакова.

27 февраля сообщалось , что в Словакии экс-министр экономики получил 19 лет за мошенничество.

29 февраля в Словакии прошли парламентские выборы. Победу одержала оппозиционная партия Ol`aNO (Обычные люди и независимые личности) - 25,03% голосов. Правая партия L`SNS, которой приписывают пророссийские взгляды, финишировала на четвертом месте, получив 7,97%.