В Словакии экс-министр экономики получил 19 лет за мошенничество

Бывший министр экономики Словакии Павол Руско приговорен к 19 годам лишения свободы за мошенничество. Об этом пишет местное издание SME.
Суд признал виновным экс-министра, а также словацкого миллионера Мариана Кочнера в подделке финансовых документов, приговорив каждого к 19 годам тюрьмы. Кочнера также обязали выплатить штраф в сумме 10 000 евро.
Решение суда пока не вступило в силу, и Руско с Кочнером будут обжаловать приговор.
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