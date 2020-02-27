Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Словакии экс-министр экономики получил 19 лет за мошенничество

В Словакии экс-министр экономики получил 19 лет за мошенничество - Фото
Павол Руско (в центре) был министром экономики Словакии в 2003-2005 годах (Фото: Harald Schneider/ЕРА)
27.02.2020, 14:57

Он и словацкий миллионер обвиняются в подделке финансовых документов

Бывший министр экономики Словакии Павол Руско приговорен к 19 годам лишения свободы за мошенничество. Об этом пишет местное издание SME.

Суд признал виновным экс-министра, а также словацкого миллионера Мариана Кочнера в подделке финансовых документов, приговорив каждого к 19 годам тюрьмы. Кочнера также обязали выплатить штраф в сумме 10 000 евро. 

Решение суда пока не вступило в силу, и Руско с Кочнером будут обжаловать приговор.

  • Кочнер также проходит по громкому в Словакии делу об убийстве журналиста Яна Куцяка и его подруги. По версии следствия, обвиняемый в убийстве получил предложение найти наемного убийцу от переводчицы Кочнера. 

Читайте также: В Южной Корее посадили бывшего президента: дали 17 лет

Шилин Михаил
Еще по теме
Напишите нам
павол руско словакия суд мошенничество
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 