В Словакии экс-министр экономики получил 19 лет за мошенничество

Павол Руско (в центре) был министром экономики Словакии в 2003-2005 годах (Фото: Harald Schneider/ЕРА)

Бывший министр экономики Словакии Павол Руско приговорен к 19 годам лишения свободы за мошенничество. Об этом пишет местное издание SME.

Суд признал виновным экс-министра, а также словацкого миллионера Мариана Кочнера в подделке финансовых документов, приговорив каждого к 19 годам тюрьмы. Кочнера также обязали выплатить штраф в сумме 10 000 евро.

Решение суда пока не вступило в силу, и Руско с Кочнером будут обжаловать приговор.

Кочнер также проходит по громкому в Словакии делу об убийстве журналиста Яна Куцяка и его подруги. По версии следствия, обвиняемый в убийстве получил предложение найти наемного убийцу от переводчицы Кочнера.

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