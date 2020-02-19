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В Южной Корее посадили бывшего президента: дали 17 лет

В Южной Корее посадили бывшего президента: дали 17 лет - Фото
Ли Мён Бак (фото - ЕРА)
19.02.2020, 13:15

Ли Мён Бак стал уже четвертым бывшим южнокорейским лидером, осужденным за уголовные преступления

Десятый президент Южной Кореи Ли Мён Бак получил 17 лет тюремного срока по обвинению во взяточничестве в особо крупных размерах. Приговор вынес Высший суд Сеула, пишет местное агентство Yonhap.

Обвинение доказало, что Ли являлся де-факто владельцем компании его брата (якобы по производству автозапчастей) DAS и использовал свои президентские полномочия в интересах компании и себя самого, включая получение взяток от Samsung Electronics Co.

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Более того, 78-летний Ли должен выплатить $15,7 млн штрафа.

СПРАВКА. Ли Мён Бак родился в Осаке, ранее имел японское имя Цукияма Акихиро. Был мэром Сеула, гендиректором Hyundai Engineering and Construction. Избран при невысокой явке избирателей и находился у руля государства с 25.02.2008 по 25.02.2013. Известен жесткой линией отношений с КНДР; при нем северяне обстреляли и затопили корвет "Чхонан", тогда погибли 46 моряков. Обвинения в коррупции называет "местью оппонентов во главе с (нынешним президентом) Мун Чжэ Ином".

В 2018-м его приговорили к 15 годам тюрьмы, однако через полгода Ли вышел на свободу под залог по состоянию здоровья. Теперь срок увеличили.

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