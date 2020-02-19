В Южной Корее посадили бывшего президента: дали 17 лет

Десятый президент Южной Кореи Ли Мён Бак получил 17 лет тюремного срока по обвинению во взяточничестве в особо крупных размерах. Приговор вынес Высший суд Сеула, пишет местное агентство Yonhap.
Обвинение доказало, что Ли являлся де-факто владельцем компании его брата (якобы по производству автозапчастей) DAS и использовал свои президентские полномочия в интересах компании и себя самого, включая получение взяток от Samsung Electronics Co.
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Более того, 78-летний Ли должен выплатить $15,7 млн штрафа.
В 2018-м его приговорили к 15 годам тюрьмы, однако через полгода Ли вышел на свободу под залог по состоянию здоровья. Теперь срок увеличили.
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