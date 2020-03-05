В Словакии судят лидера ультраправых за чек на 1488 евро для малообеспеченных

Мариан Котлеба (на переднем плане) (Фото - ЕРА - Jakub Gavlak)

В Словакии судят лидера радикально правой партии L`SNS (Народная партия Наша Словакия) Мариана Котлебу. В 2017 году он раздал малообеспеченным семьям финансовую помощь в размере 1488 евро. Об этом сообщает Aktuality.

Инцидент произошел 14 марта 2017 года в городе Банская Быстрица. Котлеба вручил малообеспеченным семьям чеки на сумму 1488 евро. В словацкой прокуратуре заявляют, что числа 14 и 88 известны тем, что используются правыми экстремистами.

По данным DennikN, Котлебу подозревают в создании, поддержке или поощрении движения, направленного на подавление основных прав и свобод. Котлебе грозит от четырех до восьми лет тюрьмы, если его вина будет доказана. Котлеба отрицает все обвинения и заявляет, что чеки на 1488 евро были просто совпадением. Однако журналисты задаются вопросом, почему в июне 2017 года он также подписал помощь в размере 1488 евро для хоккейного клуба, который просил 1500 евро.

На парламентских выборах в Словакии, которые прошли 29 февраля, партия Котлебы финишировала на четвертом месте, получив 7,97% голосов.

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