В Словакии выборы: 15 кандидатов поборются за пост президента

Президент Андрей Киска (фото: EPA)

В президентских выборах в Словакии примут участие 15 кандидатов. Две раунда выборов запланированы на 16 и 30 марта. Об этом сообщает Euronews.

Большинство кандидатов поддерживают проевропейский путь страны, поэтому вряд ли Словакия пополнит ряды евроскептиков.

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Фактически, власть словацкого президента достаточно сильно ограничена, но он все-равно играет ключевую роль в формировании правительства и назначает судей в конституционный суд.

Нынешний президент Словакии Андрей Киска не выдвигал свою кандидатуру на второй срок.

Также отмечается, что он принимал активное участие в отстранении от власти словацкого экс-премьера Роберта Фицо.

Как сообщает Euronews, однозначного лидера в президентской гонке пока нет.

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