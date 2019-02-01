В Словакии выборы: 15 кандидатов поборются за пост президента

В президентских выборах в Словакии примут участие 15 кандидатов. Две раунда выборов запланированы на 16 и 30 марта. Об этом сообщает Euronews.
Большинство кандидатов поддерживают проевропейский путь страны, поэтому вряд ли Словакия пополнит ряды евроскептиков.
Фактически, власть словацкого президента достаточно сильно ограничена, но он все-равно играет ключевую роль в формировании правительства и назначает судей в конституционный суд.
Нынешний президент Словакии Андрей Киска не выдвигал свою кандидатуру на второй срок.
Также отмечается, что он принимал активное участие в отстранении от власти словацкого экс-премьера Роберта Фицо.
Как сообщает Euronews, однозначного лидера в президентской гонке пока нет.
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