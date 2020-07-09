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В Словении подожгли уродливую статую Мелании Трамп

09.07.2020, 10:46
В Словении подожгли уродливую статую Мелании Трамп - Фото
Статуя Мелании Трамп в Словении (Фото - скриншот из видео - YouTube)

В Словении неизвестные подожгли статую первой леди США Мелании Трамп

На окраине Словенского города Севница - родине первой леди США Мелании Трамп - подожгли деревянную статую в ее честь. Об этом сообщает Reuters

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Инцидент произошел в ночь на 4 июля, когда в США празднуют День независимости. Американский художник из Берлина Брэд Дауни, заказавший статую, решил спилить ее. Саму статую из дерева бензопилой сделал местный ремесленник Алесь Цупевец.

Статуя в голубом платье и туфлях такого же цвета будто махала окружающим. 

"Я хочу знать, почему они это сделали", - сказал Дауни, надеявшийся, что статуя будет способствовать диалогу о политической ситуации в США. Дауни подчеркивает статус Мелании Трамп в качестве иммигрантки, вышедшей замуж за президента, поклявшегося сократить иммиграцию.

  • 7 июля сообщалось, что в Словении появилась уродливая статуя в честь Мелании Трамп. Некоторые жители города назвали скульптуру "позором" и заявили, что она не похожа на первую леди США.
Владислав Сердюк
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