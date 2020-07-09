В Словении подожгли уродливую статую Мелании Трамп

В Словении неизвестные подожгли статую первой леди США Мелании Трамп

На окраине Словенского города Севница - родине первой леди США Мелании Трамп - подожгли деревянную статую в ее честь. Об этом сообщает Reuters.

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Инцидент произошел в ночь на 4 июля, когда в США празднуют День независимости. Американский художник из Берлина Брэд Дауни, заказавший статую, решил спилить ее. Саму статую из дерева бензопилой сделал местный ремесленник Алесь Цупевец.

Статуя в голубом платье и туфлях такого же цвета будто махала окружающим.

Before and after: Combination of photos from July 5, 2019 of an artwork by Ales 'Maxi' Zupevc of Melania Trump set in the fields near town of Sevnica, US First Lady’s hometown in Slovenia, and on July 5, 2020 after it was set on fire by unknown perpetrators pic.twitter.com/W5i5ehWGlz — AFP news agency (@AFP) July 8, 2020

"Я хочу знать, почему они это сделали", - сказал Дауни, надеявшийся, что статуя будет способствовать диалогу о политической ситуации в США. Дауни подчеркивает статус Мелании Трамп в качестве иммигрантки, вышедшей замуж за президента, поклявшегося сократить иммиграцию.

Некоторые жители города назвали скульптуру "позором" и заявили, что она не похожа на первую леди США. 7 июля сообщалось , что в Словении появилась уродливая статуя в честь Мелании Трамп.

Владислав Сердюк

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