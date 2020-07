В Словении подожгли уродливую статую Мелании Трамп

На окраине Словенского города Севница - родине первой леди США Мелании Трамп - подожгли деревянную статую в ее честь. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в ночь на 4 июля, когда в США празднуют День независимости. Американский художник из Берлина Брэд Дауни, заказавший статую, решил спилить ее. Саму статую из дерева бензопилой сделал местный ремесленник Алесь Цупевец.

Статуя в голубом платье и туфлях такого же цвета будто махала окружающим.

Before and after: Combination of photos from July 5, 2019 of an artwork by Ales 'Maxi' Zupevc of Melania Trump set in the fields near town of Sevnica, US First Lady’s hometown in Slovenia, and on July 5, 2020 after it was set on fire by unknown perpetrators pic.twitter.com/W5i5ehWGlz