В Совете Европы заявили об угрозе биологического оружия после COVID-19

Совет Европы (фото - скриншот видео)

После пандемии коронавируса может вырасти риск использования биологического оружия, предупреждают эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом. Об этом сообщает DW.

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"Нынешняя ситуация показала уязвимость современного общества перед вирусными инфекциями и их ужасающий потенциал", - говорится в заключении экспертов.

Специалисты считают, что использование биооружия экстремистами может быть очень действенным и нанести больший ущерб людям и экономике, чем "традиционные" нападения. "Некоторые экстремистские группировки уже экспериментировали с таким оружием", - говорится в экспертном заключении.

Эксперты призывают страны Европы выработать сильный и скоординированный ответ на эту возможную угрозу. Они убеждены, что необходима общая система мониторинга, которая могла бы помочь в расследовании подозрительных случаев.

азведка США и Пентагон исследуют возможность использования коронавируса в качестве биологического оружия. 24 апреля сообщалось , что р

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