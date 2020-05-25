Коронавирус. Заболели 5,5 млн человек, более 340 000 умерли - динамика пандемии

Нью-Йорк во время вспышки коронавируса (Фото: ЕРА)

На 6:00 утра 25 мая коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 5 500 268 человек, 346 719 пациентов умерли, 2 302 207 – выздоровели. Больше всего инфицированных зарегистрировали в США, Бразилии и России, говорится в данных на Worldometers.

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В США COVID-19 выявили у 1 686 436 человек (+19 608 за последние сутки), 99 300 (+617) пациентов умерли, выздоровели 451 702 больных.

В Бразилии – 365 213 (+17 815) заболевших, 22 746 умерших (+733). Выздоровели 149 911 пациентов.

В России за прошедшие сутки был зафиксирован антирекорд по суточному числу умерших: скончались 153 больных с коронавирусом. Всего в стране зафиксировали 3541 умершего из 344 481 больного (+8599). Выздоровели 113 299 человек.

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В Испании 282 852 заболевших (+482), 29 752 умерших (+74), 196 958 выздоровевших.

259 559 (+2405) инфицированных выявили в Великобритании. Скончались 36 793 (+118) человека, данные о выздоровевших не сообщаются.

Италия, первый европейский эпицентра вспышки коронавируса, сейчас на шестом месте в мире по числу зараженных: заболели 229 858 (+531) человек, 32 785 (+50) – умерли, а 140 479 – выздоровели.

Во Франции – 182 584 заболевших (+115), из них умерли 28 367 (+35) пациентов. 64 617 больных смогли одолеть недуг.

В Германии – 180 328 (+342) больных, 8 371 (+5) умерших, 160 300 выздоровели.

В Турции выявили 156 827 (+1141) случаев заболевания 4340 (+32) пациентов скончались, 118 694 – выздоровели.

Индия – на десятом месте в мире со 138 536 (+7113) зараженными, 4024 (+151) человек умерли, 57 692 – выздоровели.

Также более 100 000 заболевших зарегистрировали в Иране и Перу.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

вакцины против трех известных типов коронавируса может занять от одного до полутора лет и Разработкаможет занять от одного до полутора лет и потребует дополнительно $2 млрд , считают во Всемирном банке.

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