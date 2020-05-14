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Чтобы взять COVID-19 под контроль, может потребоваться пять лет – топ-ученый ВОЗ

Чтобы взять COVID-19 под контроль, может потребоваться пять лет – топ-ученый ВОЗ - Фото
Иллюстративное фото: Yahya Arhab/EPA
14.05.2020, 11:08

По словам главного ученого ВОЗ, возьмет ли человечество пандемию коронавирусной болезни СOVID-19 под контроль, будет зависеть от множества факторов

На то, чтобы взять под контроль распространение коронавирусной болезни COVID-19, может потребоваться до пяти лет. Об этом на онлайн-конференции от Financial Times сказала главный ученый Всемирной организации здравоохранения Соумиа Сваминатан.

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"Я бы сказала, что через года четыре или пять лет мы смогли бы контролировать (распространение коронавируса, - ред.)", - сказала она, добавив, что у нее нет "магического шара предвидения" и она не знает, ухудшится ли ситуация.

По ее словам, на этот процесс будут влиять ряд факторов, в том числе, мутирует ли патоген, какие меры по сдерживанию принимаются и, насколько эффективными окажутся разрабатываемые вакцины.

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Сваминатан добавила, что вакцина "на данный момент кажется наилучшим выходом", но в то же время есть много "сомнений" относительно ее эффективности и безопасности, а также производства и справедливого распределения. К тому же она может перестать работать, если вирус мутирует, отметила специалист ВОЗ.

Она также отметила, что взвешивание рисков и выгод от ослабления карантинов сейчас стало наибольшим вызовом, с которым сейчас сталкиваются политики и чиновники.

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Марк Сировой
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