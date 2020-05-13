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Новый коронавирус может никогда не исчезнуть — представитель ВОЗ

Новый коронавирус может никогда не исчезнуть — представитель ВОЗ - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
13.05.2020, 21:15

С помощью вакцины "у нас может появиться шанс на уничтожение этого вируса", но эта вакцина должна быть общедоступной, заявили в ВОЗ

Новый коронавирус может никогда не исчезнуть и просто присоединиться к другим вирусам, которые каждый год убивают людей во всем мире. Об этом заявил доктор Майк Райан, исполнительный директор программы чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Всемирной организации здравоохранения, сообщает CNN.

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"Этот вирус может стать еще одним эндемическим вирусом в наших сообществах, и этот вирус может никогда не исчезнуть. ВИЧ не исчез. Я не сравниваю эти две болезни, но я думаю - важно, чтобы мы были реалистами. Я не думаю что кто-либо может в точности предсказать когда исчезнет эта болезнь, если вообще исчезнет", - сказал Райан.

Он отметил, что с помощью вакцины "у нас может появиться шанс на уничтожение этого вируса", но эта вакцина должна быть очень эффективной и общедоступной.

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Вместе с тем коллега доктора Райана, эпидемиолог ВОЗ по инфекционным заболеваниям доктор Мария Ван Керхов сказала, что будущее из-за этого не должно казаться мрачным и безысходным. "Траектория этой вспышки зависит от нас", - сказала она на брифинге в среду.

  • 9 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после окончания карантина украинцев ждут "новые социальные стандарты жизни". 
  • На утро 13 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 342 345 человек, 292 893 умерли, 1 602 441 выздоровели. В Украине на утро 13 мая коронавирус подтвержден у 16 425 человек, 439 человек умерли3716 пациентов выздоровели.  LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина
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