Новый коронавирус может никогда не исчезнуть — представитель ВОЗ

Новый коронавирус может никогда не исчезнуть и просто присоединиться к другим вирусам, которые каждый год убивают людей во всем мире. Об этом заявил доктор Майк Райан, исполнительный директор программы чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Всемирной организации здравоохранения, сообщает CNN.
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"Этот вирус может стать еще одним эндемическим вирусом в наших сообществах, и этот вирус может никогда не исчезнуть. ВИЧ не исчез. Я не сравниваю эти две болезни, но я думаю - важно, чтобы мы были реалистами. Я не думаю что кто-либо может в точности предсказать когда исчезнет эта болезнь, если вообще исчезнет", - сказал Райан.
Он отметил, что с помощью вакцины "у нас может появиться шанс на уничтожение этого вируса", но эта вакцина должна быть очень эффективной и общедоступной.
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Вместе с тем коллега доктора Райана, эпидемиолог ВОЗ по инфекционным заболеваниям доктор Мария Ван Керхов сказала, что будущее из-за этого не должно казаться мрачным и безысходным. "Траектория этой вспышки зависит от нас", - сказала она на брифинге в среду.