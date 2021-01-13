В США будут требовать отрицательные тесты на COVID-19 у авиапассажиров из других стран

В американском центре по контролю и профилактике заболеваний готовят распоряжение: путешественники, прибывающие в США по воздуху, должны будут предъявлять отрицательные результаты ПЦР-тестов на коронавирус перед посадкой в самолет, пишет WSJ.

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Требование будет распространяться и на иностранцев, и на граждан Соединенных Штатов, возвращающихся домой из других стран. Документ вступит в силу 26 января.

В центре отметили, что тестирование тоже не устраняет все риски, но "в сочетании с периодом нахождения дома и повседневными мерами типа масок и социального дистанцирования" оно сделает путешествия более безопасными и здоровыми, потому что вирус будет не так интенсивно распространяться в аэропортах и других общественных местах.

С 28 декабря Турция обязала иметь негативный тест на COVID-19 при въезде из-за границы.

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Дарья Мостовая

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