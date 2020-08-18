В США человек заразился бубонной чумой. Вероятнее всего, после контакта с белкой

Житель округа Эльдорадо, вероятно, заразился после укуса блохи

В штате Колорадо, США, впервые с 2015 года зафиксировали случай заражения бубонной чумой. Об этом сообщает Los Angeles Time.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Чумные бактерии чаще всего передаются блохами, которые заразились от зараженных белок, бурундуков и других диких грызунов. Собаки и кошки также могут быть переносчиками зараженных чумой блох, отметили представители здравоохранения. Они считают, что жителя округа Эльдорадо, возможно, укусила инфицированная блоха, когда он выгуливал собаку.

"У пациента была септическая чума, которая находится в крови и не может передаваться другим людям. Житель выздоровел, никаких других случаев выявлено не было", - сказали чиновники.

В этом районе с 2016 по 2019 год были обнаружены 20 грызунов-носителей бацилл чумы.

По данным Центров по контролю над заболеваниями и профилактике, с начала прошлого века в США было зарегистрировано около тысячи случаев заболевания чумой.

СПРАВКА . По данным ВОЗ , чума - это инфекционное заболевание, которое передается человеку от блох мелких животных, таких как грызуны. Чума может быть очень тяжелым заболеванием, особенно в ее септических и легочных формах. Летальность может достигать 30% - 100%, если болезнь не лечить.

В начале августа в Китае зафиксировали смерть от бубонной чумы.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.