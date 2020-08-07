В Китае зафиксировали смерть от бубонной чумы: изолирована деревня

С начала года в Китае зафиксировали два случая заражения бубонной чумой. Умер один пациент из региона Внутренняя Монголия

В Китае от бубонной чумы умер житель региона Внутренняя Монголия. Об этом сообщает CNN.

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Власти отмечают, что болезнь привела к сбою в системе кровообращения заболевшего. Как заразился пациент, не уточняется.

Чтобы обуздать распространение болезни, власти заблокировали деревню Суджи Синьцунь, где жил умерший, и распорядились проводить ежедневную дезинфекцию домов. Район Дамао Баннер переведен на третий из четырех возможных уровней предупреждения чумы.

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На данный момент не зафиксировано других случаев заражения в деревне. Результаты тестов 9 человек прямого контакта и 26 вторичного показали негативный результат.

В издании отмечают, что это второй выявленный случай чумы в Китае в этом году. В июле болезнь зафиксировали в городском округе Баян-Нур, который также расположен во Внутренней Монголии.

СПРАВКА . По данным ВОЗ , чума - это инфекционное заболевание, которое передается человеку от блох мелких животных, таких как грызуны.



Чума может быть очень тяжелым заболеванием, особенно в ее септических и легочных формах. Летальность может достигать 30% - 100%, если болезнь не лечить.

1 июля в Монголии зафиксировали два случая заражения бубонной чумой через мясо сурка. В аймаках (провинциях) Ховд и Баян-Улгий вводят карантин. Установлены 146 лиц прямого контакта и 504 лиц косвенного контакта с заболевшими.

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Марк Сировой

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