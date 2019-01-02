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02.01.2019, 13:57

В США извинились за твит про ядерную бомбардировку на Новый год

В США извинились за твит про ядерную бомбардировку на Новый год - Фото
Проект B-21 (фото - Northrop Grumman)

В военных силах США извинились за твит о готовности сбросить "кое-что" побольше, чем шар времени на Таймс-сквер в Нью-Йорке

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Стратегическое командование ВС США извинилось за твит, в котором выразило готовность сбросить "кое-что побольше", чем шар времени на Таймс-сквер. Об этом пишет Голос Америки.

"Согласно традиции, падение шара времени на Таймс-сквер знаменует собой наступление Нового года. Если потребуется, мы готовы сбросить кое-что гораздо, гораздо большее", - написало в Twitter командование, прикрепив видео с бомбардировщиком B-2.

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Позже в силах признали, что их шутка была "дурным вкусом". "Наш предыдущий новогодний твит был признаком плохого вкуса и никоим образом не отражает наши ценности. Мы приносим извинения. Мы обеспечиваем безопасность США и наших союзников", - говорится в твите.

В сети отреагировали на высказывания командования. "Почему командование шутит про ядерную войну? Позор":

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Теги: бомбардировщик США, США, b-21
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