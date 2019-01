В США извинились за твит про ядерную бомбардировку на Новый год

Стратегическое командование ВС США извинилось за твит, в котором выразило готовность сбросить "кое-что побольше", чем шар времени на Таймс-сквер. Об этом пишет Голос Америки.

"Согласно традиции, падение шара времени на Таймс-сквер знаменует собой наступление Нового года. Если потребуется, мы готовы сбросить кое-что гораздо, гораздо большее", - написало в Twitter командование, прикрепив видео с бомбардировщиком B-2.

Позже в силах признали, что их шутка была "дурным вкусом". "Наш предыдущий новогодний твит был признаком плохого вкуса и никоим образом не отражает наши ценности. Мы приносим извинения. Мы обеспечиваем безопасность США и наших союзников", - говорится в твите.

Our previous NYE tweet was in poor taste & does not reflect our values. We apologize. We are dedicated to the security of America & allies.