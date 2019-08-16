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В США женщина приходила на чужие свадьбы и воровала подарки

В США женщина приходила на чужие свадьбы и воровала подарки - Фото
Свадьба (фото - pixabay.com)
16.08.2019, 09:59

За информацию, которая поможет арестовать женщину, обещают $4000 вознаграждения

Полиция США разыскивает женщину, которая посещала чужие свадьбы в штате Техас и воровала подарки, которые гости дарили молодоженам. Об этом сообщает BBC News Україна.

Имя женщины пока не установлено. В полиции утверждают, что с декабря прошлого года она, не имея приглашения, проникла, по крайней мере, на четыре свадьбы.

Правоохранители выложили изображение злоумышленницы, сделанное скрытой камерой в одном из магазинов. Она пыталась использовать подарочную карту, которую украла на одной из свадеб.

За информацию, которая поможет арестовать женщину, обещают $4000 вознаграждения.

"Давайте не позволим ей разрушить еще чей-то особый день", - говорится в заявлении офиса шерифа округа Комаль.

Одни из молодоженов, которых обокрала женщина, говорят, что поняли это уже во время медового месяца. Они узнали на фото, распространенном полицией, женщину, которая была у них на свадьбе.

По словам молодоженов, она украла у них несколько сотен долларов наличными и подарочные карты на сумму в несколько тысяч долларов.

Невеста верит, что правоохранителям удастся ее поймать.

  • 14 февраля в День святого Валентина в филиппинском городе Дасмариньяс состоялась церемония массового бракосочетания. В этом году в ней приняли участие 622 пары, пожелавшие объединиться в семью.
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США свадьба кража подарки
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