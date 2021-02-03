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В США могут официально рекомендовать носить одновременно две маски – Фаучи

03.02.2021, 23:52
В США могут официально рекомендовать носить одновременно две маски – Фаучи - Фото
Энтони Фаучи (Фото: EPA-EFE/Al Drago)

В США правительственные Центры по контролю заболеваний (CDC) могут официально рекомендовать американцам носить две маски, чтобы более надежно защитить себя от более заразных штаммов коронавируса. Об этом заявил ведущий инфекционист США и медицинский советник президента США Джо Байдена, доктор Энтони Фаучи, передает Bloomberg.

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По словам Фаучи, такое усиление защиты имеет смысл.

В январе Фаучи заявил об отсутствии данных, которые бы указывали на то, что ношение двух масок улучшает защиту от заражения. При этом он отметил, что если CDC получат новые данные, то могут рекомендовать это.

  • 29 января в штате Оклахома департамент здравоохранения объявил о распродаже гидроксихлорохина, закупленного весной 2020 года 45-ым президентом США Дональдом Трампом. На его приобретение было потрачено около $2 млн, бывший глава государства рекламировал препарат как "чудо-средство от COVID-19".

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Наталия Медведева
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