В США пытаются распродать гидроксихлорохин – Трамп закупил его прошлой весной на $2 млн

В штате Оклахома, США, департамент здравоохранения объявил о распродаже препарата гидроксихлорохин, закупленного весной 2020 года 45-ым президентом США Дональдом Трампом. Тогда на его приобретение было потрачено около $2 млн, бывший глава государства рекламировал препарат как "чудо-средство от COVID-19", пишет NYT.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Чтобы ускорить процесс, к продаже гидроксихлорохина был также привлечен генеральный прокурор штат Майкл Хантер.

По словам пресс-секретаря прокурора Алекса Гершевски, сейчас препарат пытаются вернуть обратно калифорнийской компании FFF Enterprises, у которой он закупался, но параллельно ведется поиск и других покупателей.

Ранее управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов выдало разрешение на применение гидроксихлорохина в экстренных случаях, однако последующие исследования показали, что он не предотвращает заражение коронавирусом и не способствует излечению от него, говорится в сообщении.

В итоге разрешение на использование препарата было отозвано, а в управлении заявили, что прием гидроксихлорохина может быть даже опасен, так как может вызвать серьезные нарушения сердечного ритма у больных COVID-19.

Примечательно, что в мае прошлого года Трамп заявлял, что лично принимал этот препарат, хотя коронавирусом он тогда не болел. При этом, в октябре, когда COVID-19 все же его настиг, экс-президент предпочел лечить болезнь ремдесивером.

В июне 2020 года в США убрали гидроксихлорохин из списка лекарств от коронавируса.

Читайте также: Гидроксихлорохин против COVID-19: так ли эффективно "лекарство Трампа"

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.