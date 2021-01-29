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В США пытаются распродать гидроксихлорохин – Трамп закупил его прошлой весной на $2 млн

29.01.2021, 08:05
В США пытаются распродать гидроксихлорохин – Трамп закупил его прошлой весной на $2 млн - Фото
Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

В штате Оклахома, США, департамент здравоохранения объявил о распродаже препарата гидроксихлорохин, закупленного весной 2020 года 45-ым президентом США Дональдом Трампом. Тогда на его приобретение было потрачено около $2 млн, бывший глава государства рекламировал препарат как "чудо-средство от COVID-19", пишет NYT.

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Чтобы ускорить процесс, к продаже гидроксихлорохина был также привлечен генеральный прокурор штат Майкл Хантер.

По словам пресс-секретаря прокурора Алекса Гершевски, сейчас препарат пытаются вернуть обратно калифорнийской компании FFF Enterprises, у которой он закупался, но параллельно ведется поиск и других покупателей.

Ранее управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов выдало разрешение на применение гидроксихлорохина в экстренных случаях, однако последующие исследования показали, что он не предотвращает заражение коронавирусом и не способствует излечению от него, говорится в сообщении.

В итоге разрешение на использование препарата было отозвано, а в управлении заявили, что прием гидроксихлорохина может быть даже опасен, так как может вызвать серьезные нарушения сердечного ритма у больных COVID-19.

Примечательно, что в мае прошлого года Трамп заявлял, что лично принимал этот препарат, хотя коронавирусом он тогда не болел. При этом, в октябре, когда COVID-19 все же его настиг, экс-президент предпочел лечить болезнь ремдесивером.

Читайте также: Гидроксихлорохин против COVID-19: так ли эффективно "лекарство Трампа"

Дарья Мостовая
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