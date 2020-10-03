Состояние больного COVID-19 Трампа. Официальные данные отличаются от информации источников
Первая неделя COVID-19 и особенно с седьмого по десятый день – критический период для определения вероятного течения болезни, заявил врач Трампа
Сегодня, 3 октября, врач президента США Шон Конли заявил, что Дональд Трамп, у которого вчера выявили заражение коронавирусом, чувствует себя хорошо.
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"Этим утром президент чувствует себя очень хорошо", – сказал Конли, но отказался назвать дату, когда Трампа могут выписать из больницы, заявив, что, несмотря на улучшение его состояния, врачей беспокоят риски второй стадии болезни, которая обычно начинается на 7-10 день.
"Прошло всего через 72 часа после установления диагноза, а первая неделя COVID-19 и особенно с седьмого по десятый день – критический период для определения вероятного течения болезни, – заявил врач. – Сейчас я и команда очень довольны прогрессом, которого достиг президент. Вчера у него был умеренный кашель, заложенность носа, утомляемость, которые сейчас уходят и состояние улучшается".
Врачи сказали, что в ночь с четверга на пятницу у Трампа действительно была повышена температура, но утром у президента не было затруднений с дыханием, или передвижением, и он не находится на кислородном аппарате.
Врач Брайан Гарибальди также напомнил, что в ходе лечения Трамп получил экспериментальную смесь антител и теперь команда врачей в тесном сотрудничестве с компанией-производителем Regeneron, отслеживает результаты.
"Вчера вечером он получил первую дозу ремдесивира и мы планируем продолжить 5-дневный курс лечения этим препаратом", – добавил он.
В то же время, как сообщает CNN, источник, знакомый с ситуацией заявил: "Жизненно важные показатели президента за последние 24 часа были очень тревожными, и следующие 48 часов будут иметь решающее значение с точки зрения его лечения. полное восстановление. Мы все еще не определили четкого пути к полному выздоровлению президента".
По информации источника AP, Трампу давали кислород в Белом доме, до госпитализации. При этом известно, что к вертолету для отправки в госпиталь президент шел самостоятельно, без посторонней помощи.
- Сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заболели коронавирусом.
- Трамп решил продолжать работать из резиденции, однако болезнь вынудила его отменить планы поездок.
- Позже стало известно, что Трампа решили госпитализировать. По этому поводу президент США опубликовал в Twitter видеообращение. По данным источника CNN, у президента повысилась температура.
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