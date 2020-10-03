Состояние больного COVID-19 Трампа. Официальные данные отличаются от информации источников

Первая неделя COVID-19 и особенно с седьмого по десятый день – критический период для определения вероятного течения болезни, заявил врач Трампа

Сегодня, 3 октября, врач президента США Шон Конли заявил, что Дональд Трамп, у которого вчера выявили заражение коронавирусом, чувствует себя хорошо.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Этим утром президент чувствует себя очень хорошо", – сказал Конли, но отказался назвать дату, когда Трампа могут выписать из больницы, заявив, что, несмотря на улучшение его состояния, врачей беспокоят риски второй стадии болезни, которая обычно начинается на 7-10 день.

"Прошло всего через 72 часа после установления диагноза, а первая неделя COVID-19 и особенно с седьмого по десятый день – критический период для определения вероятного течения болезни, – заявил врач. – Сейчас я и команда очень довольны прогрессом, которого достиг президент. Вчера у него был умеренный кашель, заложенность носа, утомляемость, которые сейчас уходят и состояние улучшается".

Врачи сказали, что в ночь с четверга на пятницу у Трампа действительно была повышена температура, но утром у президента не было затруднений с дыханием, или передвижением, и он не находится на кислородном аппарате.

Врач Брайан Гарибальди также напомнил, что в ходе лечения Трамп получил экспериментальную смесь антител и теперь команда врачей в тесном сотрудничестве с компанией-производителем Regeneron, отслеживает результаты.

"Вчера вечером он получил первую дозу ремдесивира и мы планируем продолжить 5-дневный курс лечения этим препаратом", – добавил он.

В то же время, как сообщает CNN, источник, знакомый с ситуацией заявил: "Жизненно важные показатели президента за последние 24 часа были очень тревожными, и следующие 48 часов будут иметь решающее значение с точки зрения его лечения. полное восстановление. Мы все еще не определили четкого пути к полному выздоровлению президента".

По информации источника AP, Трампу давали кислород в Белом доме, до госпитализации. При этом известно, что к вертолету для отправки в госпиталь президент шел самостоятельно, без посторонней помощи.

Сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заболели коронавирусом.

Трамп решил продолжать работать из резиденции, однако болезнь вынудила его отменить планы поездок.

Позже стало известно, что Трампа решили госпитализировать. По этому поводу президент США опубликовал в Twitter видеообращение. По данным источника CNN, у президента повысилась температура.

Читайте также: Главный конкурент Трампа на выборах Джо Байден говорит, что здоров

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.