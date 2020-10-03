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Состояние больного COVID-19 Трампа. Официальные данные отличаются от информации источников

03.10.2020, 21:33
Состояние больного COVID-19 Трампа. Официальные данные отличаются от информации источников - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

Первая неделя COVID-19 и особенно с седьмого по десятый день – критический период для определения вероятного течения болезни, заявил врач Трампа

Сегодня, 3 октября, врач президента США Шон Конли заявил, что Дональд Трамп, у которого вчера выявили заражение коронавирусом, чувствует себя хорошо.

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"Этим утром президент чувствует себя очень хорошо", – сказал Конли, но отказался назвать дату, когда Трампа могут выписать из больницы, заявив, что, несмотря на улучшение его состояния, врачей беспокоят риски второй стадии болезни, которая обычно начинается на 7-10 день.

"Прошло всего через 72 часа после установления диагноза, а первая неделя COVID-19 и особенно с седьмого по десятый день – критический период для определения вероятного течения болезни, – заявил врач. – Сейчас я и команда очень довольны прогрессом, которого достиг президент. Вчера у него был умеренный кашель, заложенность носа, утомляемость, которые сейчас уходят и состояние улучшается".

Врачи сказали, что в ночь с четверга на пятницу у Трампа действительно была повышена температура, но утром у президента не было затруднений с дыханием, или передвижением, и он не находится на кислородном аппарате.

Врач Брайан Гарибальди также напомнил, что в ходе лечения Трамп получил экспериментальную смесь антител и теперь команда врачей в тесном сотрудничестве с компанией-производителем Regeneron, отслеживает результаты.

"Вчера вечером он получил первую дозу ремдесивира и мы планируем продолжить 5-дневный курс лечения этим препаратом", – добавил он.

В то же время, как сообщает CNN, источник, знакомый с ситуацией заявил: "Жизненно важные показатели президента за последние 24 часа были очень тревожными, и следующие 48 часов будут иметь решающее значение с точки зрения его лечения. полное восстановление. Мы все еще не определили четкого пути к полному выздоровлению президента".

По информации источника AP, Трампу давали кислород в Белом доме, до госпитализации. При этом известно, что к вертолету для отправки в госпиталь президент шел самостоятельно, без посторонней помощи.

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Наталия Медведева
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