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"Спасибо всем за потрясающую поддержку". Заболевший COVID-19 Трамп записал видеообращение

03.10.2020, 02:16
Дональд Трамп (Фото: EPA-EFE/Sarah Silbiger)

Президент США сказал, что у него все хорошо, но нужно все сделать так, чтобы быть уверенными в том, что все будет хорошо

В своем первом сообщении в Twitter с момента объявления о положительном результате теста на COVID-19, президент США Дональд Трамп поделился словами благодарности за поддержки, записав видеообращение.

"Я хочу поблагодарить всех за потрясающую поддержку, – сказал Трамп в видео. – Я еду в госпиталь Уолтера Рида. Я думаю, что у меня все хорошо, но должны сделать так, чтобы быть уверенными, что все будет хорошо. У первой леди все хорошо. Большое спасибо, я очень ценю это и никогда не забуду. Спасибо".

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Наталия Медведева
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