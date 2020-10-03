"Спасибо всем за потрясающую поддержку". Заболевший COVID-19 Трамп записал видеообращение

Президент США сказал, что у него все хорошо, но нужно все сделать так, чтобы быть уверенными в том, что все будет хорошо

В своем первом сообщении в Twitter с момента объявления о положительном результате теста на COVID-19, президент США Дональд Трамп поделился словами благодарности за поддержки, записав видеообращение.

"Я хочу поблагодарить всех за потрясающую поддержку, – сказал Трамп в видео. – Я еду в госпиталь Уолтера Рида. Я думаю, что у меня все хорошо, но должны сделать так, чтобы быть уверенными, что все будет хорошо. У первой леди все хорошо. Большое спасибо, я очень ценю это и никогда не забуду. Спасибо".

Сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заболели коронавирусом.

Трамп решил продолжать работать из резиденции, однако болезнь вынудила его отменить планы поездок.

Позже стало известно, что Трампа решили госпитализировать. По данным источника CNN, у президента повысилась температура.

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Наталия Медведева

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