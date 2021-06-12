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В США мужчина попал в пасть горбатого кита: через 30 секунд он его выплюнул

12.06.2021, 09:58
В США мужчина попал в пасть горбатого кита: через 30 секунд он его выплюнул - Фото
Кит (Фото - полярная станция Академик Вернадский)

Американский дайвер Майкл Паккард заявляет, что на полминуты оказался во рту у горбатого кита во время погружения около мыса Кейп-Код. Об этом сообщает CBS Boston

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По словам Паккарда, во время погружения он почувствовал "сильный толчок", а затем "все потемнело". Его первой мыслью было, что на него напала акула. 

"А потом я осмотрелся и понял, что зубов нет. А потом я понял: "Боже мой, я во рту кита и он пытается меня проглотить... Вот и все, я умру", – рассказывает Паккард. В этот момент, говорит дайвер, он думал о своих детях и жене. Ему казалось, что из пасти кита не выбраться.

Однако затем кит внезапно поднялся на поверхность и начал трясти головой: "Меня просто подбросило в воздух и я приземлился в воде. Я был свободен и просто плавал там. Я не мог поверить". По оценкам дайвера, он находился во рту кита около 30 секунд. Паккарда на поверхности заметил напарник, который затащил его в лодку. Мужчина опасался, что у него перелом ноги, но его выписали из больницы уже на следующий день. 

"Это очень необычный инцидент... Это триллионный шанс... Ему просто не повезло оказаться не в том месте и не в то время", – говорит старший научный сотрудник Аквариума Новой Англии Питер Коркерон. По его словам, киты обычно не беспокоят людей, но рекомендуется держаться от них на расстоянии 90-100 метров. 

  • 22 марта сообщалось, что украинцы в Антарктиде разбудили в океане спящего кита: гигант был не рад.
Владислав Сердюк
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