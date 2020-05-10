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В США на карантин ушли три чиновника из рабочей группы по коронавирусу - CNN

В США на карантин ушли три чиновника из рабочей группы по коронавирусу - CNN - Фото
Энтони Фаучи (фото - ЕРА)
10.05.2020, 14:28

В их числе оказался главный инфекционист страны доктор Энтони Фаучи, который "частично самоизолировался" от общества

В США вынуждены были уйти на карантин три высокопоставленных чиновника, являющиеся членами рабочей группы по борьбе с коронавирусом. Это произошло после их контакта "с кем-то, кто дал положительный результат на COVID-19". Об этом сообщает CNN.

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В частности, изолироваться пришлось директору Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, руководителю Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберту Редфилду и главе Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Стивену Хану.

Фаучи решил ограничиться частичным "модифицированным" карантином, его коллеги изолировались полностью. Свою позицию топ-инфекционист США объяснил тем, что он не находился "в непосредственной близости" от человека, у которого тестирование дало положительный результат на коронавирус.

В рамках "модифицированного" карантина Фаучи собирается работать из дома и носить маску в течение ближайших двух недель. При этом он допускает, что, возможно, иногда будет приходить на работу в Институт, так как, по его словам, "там все равно никого нет", а если ему придется посетить Белый дом или Сенат, то он "пойдет, приняв все меры предосторожности".

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Дарья Мостовая
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США карантин коронавирус CDC Роберт Редфилд Энтони Фаучи Стивен Хан
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