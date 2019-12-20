Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В США нашли пропавшего младенца: на это ушло 55 лет

В США нашли пропавшего младенца: на это ушло 55 лет - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
20.12.2019, 09:36

Резонансный случай похищения новорожденного ребенка произошел в Чикаго 55 лет назад

В США сотрудники Федерального бюро расследований раскрыли случай похищенного 55 лет назад из чикагской больницы младенца благодаря тесту ДНК. Об этом сообщает телеканал WGN-TV.

По данным телеканала, жительница Чикаго Дора Фрончак родила мальчика в апреле 1964 года, на следующий день в ее палату в роддоме зашла женщина, одетая как медсестра, она похитила ребенка под предлогом осмотра.

Через два года правоохранители обнаружили якобы похищенного мальчика. В то время не было технологии анализов ДНК, поэтому его возможное родство с Фрончак определили по форме ушей.

"Сама мать с радостью признала в нем своего сына Пола", – отмечается в сообщении.

В 2014 году текст ДНК показал, что мальчик - не биологический сын Фрончак. Настоящего Пола Фрончака удалось разыскать несколько месяцев назад.

Он проживает в штате Мичиган и борется с онкологическим заболеванием. "Пока неизвестно, намерен ли он встречаться со своей биологической матерью. Его отец Честер умер несколько лет назад", - отмечается в сообщении.

Напишите нам
фбр младенец Чикаго
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 