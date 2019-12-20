В США нашли пропавшего младенца: на это ушло 55 лет

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В США сотрудники Федерального бюро расследований раскрыли случай похищенного 55 лет назад из чикагской больницы младенца благодаря тесту ДНК. Об этом сообщает телеканал WGN-TV.

По данным телеканала, жительница Чикаго Дора Фрончак родила мальчика в апреле 1964 года, на следующий день в ее палату в роддоме зашла женщина, одетая как медсестра, она похитила ребенка под предлогом осмотра.

Через два года правоохранители обнаружили якобы похищенного мальчика. В то время не было технологии анализов ДНК, поэтому его возможное родство с Фрончак определили по форме ушей.

"Сама мать с радостью признала в нем своего сына Пола", – отмечается в сообщении.

В 2014 году текст ДНК показал, что мальчик - не биологический сын Фрончак. Настоящего Пола Фрончака удалось разыскать несколько месяцев назад.

Он проживает в штате Мичиган и борется с онкологическим заболеванием. "Пока неизвестно, намерен ли он встречаться со своей биологической матерью. Его отец Честер умер несколько лет назад", - отмечается в сообщении.