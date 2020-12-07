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В США назвали наиболее вероятный механизм акустических атак против дипломатов на Кубе

07.12.2020, 09:51
В США назвали наиболее вероятный механизм акустических атак против дипломатов на Кубе - Фото
Посольство США в Гаване (Фото – Alejandro Emesto, EPA)

Наиболее вероятным механизмом акустических атак на дипломатов США на Кубе и в Китае были направленные радиочастотные импульсы. Об этом говорится в докладе Национальных академий науки, инженерии и медицины США.

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Исследование было проведено по просьбе Госдепартамента США.

В качестве вероятных причин симптомов и заболеваний, появившихся у сотрудников посольства США в Гаване в 2016 году и посольства США в Гуаньчжоу в 2017 году ученые рассматривали импульсное радиочастотное излучение, химическое воздействие, инфекции, подобные вирусу Зика и психологические проблемы.

Направленные радиоволны были признаны наиболее вероятным механизмом. Другие причины не могут быть исключены, отмечают ученые, и некоторые из случаев, а также разница между ними, могут быть объяснены совокупностью факторов.

Денис Юдин
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