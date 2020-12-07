В США назвали наиболее вероятный механизм акустических атак против дипломатов на Кубе

Наиболее вероятным механизмом акустических атак на дипломатов США на Кубе и в Китае были направленные радиочастотные импульсы. Об этом говорится в докладе Национальных академий науки, инженерии и медицины США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Исследование было проведено по просьбе Госдепартамента США.

В качестве вероятных причин симптомов и заболеваний, появившихся у сотрудников посольства США в Гаване в 2016 году и посольства США в Гуаньчжоу в 2017 году ученые рассматривали импульсное радиочастотное излучение, химическое воздействие, инфекции, подобные вирусу Зика и психологические проблемы.

Направленные радиоволны были признаны наиболее вероятным механизмом. Другие причины не могут быть исключены, отмечают ученые, и некоторые из случаев, а также разница между ними, могут быть объяснены совокупностью факторов.

В августе 2017 года Госдеп США заявил об акустических атаках на сотрудников в посольстве на Кубе. Среди симптомов были нарушения слуха, звон в ушах, головокружение, головная боль, утомляемость. Жертвами атаки стали 19 дипломатов.

В октябре 2017 года были опубликованы записи акустической атаки в Гаване.

В июне 2018 года из-за акустической атаки США эвакуировали дипломатов из Китая.

В сентябре того же года стало известно, что спецслужбы США подозревают Россию в причастности к атакам, но доказательств для публичного обвинения недостаточно.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.