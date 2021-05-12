В США мужчина открыл огонь и убил шестерых на вечеринке, потому что его туда не пригласили
В штате Колорадо, США, одно празднование дня рождения закончилось трагедией – на вечеринку ворвался 28-летний Теодоро Масиас. Он был расстроен тем, что его не позвали на праздник и в отместку устроил стрельбу, в результате которой шесть человек погибли, пишет BBC.
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По словам полиции, вечеринку организовала семья девушки Масиаса, но так как незадолго до этого они поссорились – мужчину на мероприятие не пригласили. Тогда он решил прийти сам. Ворвавшись в помещение, Масиас застрелил свою девушку, после – пятерых ее родственников, а в конце застрелился сам.
При этом, пострадали в результате произошедшего не все гости. Убийца оставил в живых троих детей, а также невредимыми осталась семейная пара, которая уехала с вечеринки еще до прихода Масиаса.
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