UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В США мужчина открыл огонь и убил шестерых на вечеринке, потому что его туда не пригласили

12.05.2021, 12:18
В США мужчина открыл огонь и убил шестерых на вечеринке, потому что его туда не пригласили - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В штате Колорадо, США, одно празднование дня рождения закончилось трагедией – на вечеринку ворвался 28-летний Теодоро Масиас. Он был расстроен тем, что его не позвали на праздник и в отместку устроил стрельбу, в результате которой шесть человек погибли, пишет BBC.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

По словам полиции, вечеринку организовала семья девушки Масиаса, но так как незадолго до этого они поссорились – мужчину на мероприятие не пригласили. Тогда он решил прийти сам. Ворвавшись в помещение, Масиас застрелил свою девушку, после – пятерых ее родственников, а в конце застрелился сам.

При этом, пострадали в результате произошедшего не все гости. Убийца оставил в живых троих детей, а также невредимыми осталась семейная пара, которая уехала с вечеринки еще до прихода Масиаса.

Читайте также: В центре Днепра расстреляли водителя, в городе ввели спецоперацию: видео 18+

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США стрельба приглашение Колорадо вечеринка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 