В США перехватили бомбу в посылке в Белый дом

Фото: CNBC

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Кроме того, подозрительные пакеты обнаружены в Центральном парке Нью-Йорка и в здании нью-йоркского бюро телеканала CNN

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Секретная служба США перехватила подозрительную посылку, которую кто-то отправил в Белый дом. По данным спецслужбы в посылке находилась бомба. Об этом сообщает CNN.

Кроме того, полицейские Нью-Йорка обнаружили подозрительный пакет в районе Центрального парка города. Ньюйоркцев призвали избегать этой местности.

Также проводится эвакуация нью-йоркского бюро телеканала CNN из-за подозрительного пакета в здании Time Warner Centre, где расположена редакция.

Ранее сегодня сообщалось, что в домашние почтовые ящики экс-президента США Барака Обамы и бывшего госсекретаря Хилари Клинтон подбросили два взрывных устройства. Устройства были схожи с тем, который обнаружили у дома миллиардера Джоджа Сороса. Они представляли собой начиненные взрывчатым веществом куски трубы длиной приблизительно 15 см. После изъятия взрывчатки специалисты провели ее контролируемый подрыв.