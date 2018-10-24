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24.10.2018, 17:17

К домам Обамы и Клинтон неизвестные подбросили две взрывчатки

К домам Обамы и Клинтон неизвестные подбросили две взрывчатки - Фото
Барак Обама и Хиллари Клинтон (фото - Getty Images)

Взрывные устройства были похожи на тот, который ранее подбросили миллиардеру Джорджу Соросу

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В домашние почтовые ящики экс-президента США Барака Обамы и бывшего госсекретаря Хилари Клинтон подбросили два взрывных устройства. Об этом сообщает The New York Times.

По информации СМИ, "посылки" Клинтон и Обаме обнаружили сотрудники Cекретной службы США, которые обычно проверяют их почтовые ящики.

"Сейчас адресатам ничего не угрожает; взрывоопасные устройства не дошли до их рук", - говорится в заявлении Секретной службы.

Как сообщает издание, устройства были схожи с тем, который обнаружили у дома миллиардера Джоджа Сороса. Устройство представляло собой начиненный взрывчатым веществом кусок трубы длиной приблизительно 15 см.

После изъятия взрывчатки специалисты провели ее контролируемый подрыв.

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Теги: взрывчатка, покушение, барак обама, хиллари клинтон
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