В США полиция застрелила чернокожего мужчину, в городе беспорядки: видео

Беспорядки вспыхнули в пригороде Миннеаполиса Бруклин-Сентер в США после того, как полиция застрелила вчера, 11 апреля, чернокожего мужчину во время остановки за нарушение правил дорожного движения, сообщает NBC News. Это произошло в нескольких километрах от места, где в мае прошлого года был убит во время ареста Джордж Флойд, что вызвало массовые протесты и беспорядки по всей стране.

Родственники опознали убитого как 20-летнего Данте Райта.

Толпы людей собрались перед полицейским управлением Бруклин-Сентер, из-за начавшихся беспорядков власти Миннесоты мобилизовали Национальную гвардию. До утра понедельника в городе вводили комендантский час.

Протестующие забросали полицейский участок камнями и другими предметами, были сообщения о выстрелах, заявил комиссар департамента общественной безопасности Миннесоты. Полиция в ответ открыла огонь резиновыми пулями и слезоточивым газом.

Около 20 магазинов были взломаны в соседнем торговом центре.

В Twitter опубликованы видео беспорядков:

Полиция применяет резиновые пули:

