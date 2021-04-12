В США полиция застрелила чернокожего мужчину, в городе беспорядки: видео

Беспорядки вспыхнули в пригороде Миннеаполиса Бруклин-Сентер в США после того, как полиция застрелила вчера, 11 апреля, чернокожего мужчину во время остановки за нарушение правил дорожного движения, сообщает NBC News. Это произошло в нескольких километрах от места, где в мае прошлого года был убит во время ареста Джордж Флойд, что вызвало массовые протесты и беспорядки по всей стране.

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Родственники опознали убитого как 20-летнего Данте Райта.

Толпы людей собрались перед полицейским управлением Бруклин-Сентер, из-за начавшихся беспорядков власти Миннесоты мобилизовали Национальную гвардию. До утра понедельника в городе вводили комендантский час.

Протестующие забросали полицейский участок камнями и другими предметами, были сообщения о выстрелах, заявил комиссар департамента общественной безопасности Миннесоты. Полиция в ответ открыла огонь резиновыми пулями и слезоточивым газом.

Около 20 магазинов были взломаны в соседнем торговом центре.

В Twitter опубликованы видео беспорядков:

Current scene in Brooklyn Center yards away from where family members say a 20yrold Black man was killed by an officer during a traffic stop this afternoon. @MPRnews pic.twitter.com/erF3eONgUr — Nina Moini (@ninamoini) April 12, 2021

Полиция применяет резиновые пули:

Brooklyn Center, Minn.: BLM rioter who was about to throw a large chunk of concrete at police was hit with an impact munition. He falls to the ground in pain. #Minneapolis pic.twitter.com/Yj0ZkS3rkF — Andy Ngô (@MrAndyNgo) April 12, 2021

Ночные беспорядки:

Rioting in Minneapolis tonight pic.twitter.com/981XKfm6R5 — Jack Posobiec (@JackPosobiec) April 12, 2021

Мать Райта Кэти рассказала репортерам, что Данте позвонил ей днем в воскресенье, по его словам, полиция остановила его за освежители воздуха, висящие на зеркале заднего вида, что незаконно в Минессоте. Она слышала, как полицейские приказывают ему выйти из машины и говорят: "Данте, не беги".

Звонок закончился, когда она перезвонила, ответила девушка Райта, бывшая с ним в машине, и сказала, что в Райта стреляли.

По версии полиции, около 14:00 в воскресенье полицейские остановили мужчину за нарушение правил дорожного движения и обнаружили, что он в розыске.

Во время задержания он вернулся в машину и попытался уехать, один из офицеров выстрелил. Машина проехала несколько кварталов, прежде чем врезалась в другой автомобиль и остановилась, водителя нашли мертвым.

25 мая 2020 года в американском Миннеаполисе вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать.

Уже бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовен, который сдавливал коленом шею Флойда, обвинен в убийстве второй степени – ему грозит до 40 лет тюрьмы. Троих других полицейских, находившихся с ним, обвинили в пособничестве и подстрекательстве.

Денис Юдин

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