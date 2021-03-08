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В США полностью вакцинированным разрешили не надевать маски и собираться в компаниях

08.03.2021, 22:36
В США полностью вакцинированным разрешили не надевать маски и собираться в компаниях - Фото
Фото: Maurizio Brambatti/ЕРА

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выпустили руководство, в котором разрешено полностью вакцинированным американцам собираться с другими вакцинированными людьми в помещении, не надевая маску и не дистанцируясь от общества. Об этом пишет Associated Press

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Глава CDC Рошель Валенски также отметила, что полностью вакцинированные смогут посещать небольшие группы невакцинированных людей, если они не входят в зону риска заражения. 

Во время пресс-брифинга Валенски назвала руководство первым шагом к восстановлению нормального взаимодействия людей, пишет АР. 

Несмотря на это, CDC не изменил своих рекомендаций по поездкам, в ходе которых необходимо пройти тестирование на COVID-19. 

Агентство также отмечает, что в новом руководстве ничего не говорится о посещении ресторанов или других мест полностью вакцинированным лицами. 

"По мере того, как все больше людей получают вакцинацию, уровни заражения COVID-19 в сообществах снижаются, а наше понимание иммунитета от COVID растет, мы с нетерпением ждем обновления этих рекомендаций для общественности", – заявил Валенски.

Читайте также: В США заканчиваются обезьяны для испытания вакцин. Это может приостановить исследования

Станислав Стороженко
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США коронавирус COVID-19 вакцина карантин
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