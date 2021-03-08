В США полностью вакцинированным разрешили не надевать маски и собираться в компаниях

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выпустили руководство, в котором разрешено полностью вакцинированным американцам собираться с другими вакцинированными людьми в помещении, не надевая маску и не дистанцируясь от общества. Об этом пишет Associated Press.

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Глава CDC Рошель Валенски также отметила, что полностью вакцинированные смогут посещать небольшие группы невакцинированных людей, если они не входят в зону риска заражения.

Во время пресс-брифинга Валенски назвала руководство первым шагом к восстановлению нормального взаимодействия людей, пишет АР.

Несмотря на это, CDC не изменил своих рекомендаций по поездкам, в ходе которых необходимо пройти тестирование на COVID-19.

Агентство также отмечает, что в новом руководстве ничего не говорится о посещении ресторанов или других мест полностью вакцинированным лицами.

"По мере того, как все больше людей получают вакцинацию, уровни заражения COVID-19 в сообществах снижаются, а наше понимание иммунитета от COVID растет, мы с нетерпением ждем обновления этих рекомендаций для общественности", – заявил Валенски.

28 февраля США санкционировало применение в экстренных ситуациях вакцины Johnson & Johnson от коронавируса, что позволит вакцинировать миллионы американцев в ближайшие недели.

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Станислав Стороженко

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