В США заканчиваются обезьяны для испытания вакцин. Это может приостановить исследования

Ученые США заявили о нехватке обезьян для тестирования вакцин от коронавируса. Для этих целей чаще всего выбирают определенные виды – раньше их закупали в Китае, но теперь из-за запрета на продажу диких животных с поставкой подопытных обезьян начались проблемы, пишет NYT.

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По словам ученых, ДНК людей и обезьян подобны на 90%, что делает этих животных самыми подходящими кандидатами на проведение тестов. При этом, чаще всего в испытаниях участвуют яванские макаки и макаки-резусы, однако сейчас на фоне общей нехватки обезьян их цена подскочила до $10 000 за особь, отмечают специалисты.

Потребность в новых подопытных возникла в связи с появлением новых штаммов коронавируса, которые могут сделать уже разработанные вакцины устаревшими. Поэтому сейчас медлаборатории США пытаются в экстренном порядке найти новые источники поставок обезьян в страну.

Согласно данным аналитиков Центров по контролю и профилактике заболеваний, еще в 80-х годах прошлого века основным поставщиком животных для проведения медицинских опытов была Индия, позже – эту роль взял на себя Китай, поставлявший в США до 60% обезьян.

Теперь проблему с нехваткой животных для исследований вынесли на национальный уровень: ученые обратились к правительству США, чтобы те помогли найти им новых поставщиков. Как отмечают медики, в противном случае разработка новых вакцин и усовершенствование старых может быть поставлено под угрозу.

В декабре 2020 года глава МОЗ Украины Степанов попросил у США вакцину от COVID-19 "в режиме тестирования".

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Дарья Мостовая

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