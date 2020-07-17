В США провели вторую за неделю казнь на федеральном уровне

Осужденному 68-летнему Уэсли Пурки вкололи инъекцию яда и объявили мертвым в тюрьме в штате Индиана

В США в течение недели казнили второго осужденного по приговору федерального суда. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Отмечается, что осужденному 68-летнему Уэсли Пурки вкололи инъекцию яда и объявили мертвым 16 июля в тюрьме в штате Индиана. Верховный суд США за несколько часов до этого пятью голосами против четырех одобрил эту казнь.

Сообщается, что в начале 2004 года Пурки приговорили к смертной казни за похищение 16-летней девушки. В суде установили, что обвиняемый похитил ее, несколько раз изнасиловал в своем подвале, а потом убил, разрезал тело жертвы на части, сжег их, после чего выбросил останки. Кроме того, другой суд признал, что Пурки забил до смерти молотком 80-летнего больного полиомиелитом.

Казнь приговоренного должна была состояться 15 июля, но ее отложили из-за решения суда, который приказал сначала провести медицинский осмотр Пурки. Адвокаты 68-летнего осужденного утверждали, что их подзащитный страдает болезнью Альцгеймера и деменцией, и не понимает, почему его казнят. Решение Верховного суда позволило провести казнь.

14 июля в США выполнили первый за 17 лет смертный приговор на федеральном уровне. Суд признал Дэниэла Ли виновным в убийстве семьи - мужчины, его жены и их восьмилетней дочери - в Арканзасе в 1996 году. По словам репортера, присутствующего во время казни, осужденный человек утверждал, что не совершал этого преступления.

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Наталия Медведева

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