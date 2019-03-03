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03.03.2019, 14:23

В США расследуют вторую за неделю аварию при участии Tesla

В США расследуют вторую за неделю аварию при участии Tesla - Фото
Фото: ЕРА

Автомобиль врезался в полуприцеп. Тело 48-летнего водителя сгорело до неузнаваемости

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Власти США расследуют аварию при участии автомобиля Tesla Model S во Флориде, в результате которой произошел сильный пожар и погиб человек. Об этом со ссылкой на Национальную администрацию по безопасному дорожному движению (NHTSA) сообщает Reuters.

Автомобиль врезался в полуприцеп. Тело 48-летнего водителя сгорело до неузнаваемости. Кроме того, батарея машины неоднократно воспламенялась уже после транспортировки на тягач.

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Это уже вторая авария с участием Tesla Model S за текущую неделю.

В целом же NHTSA ведет ряд расследований с 2017-го, в которых устанавливают роль технологии Tesla Autopilot в авариях и степень безопасности аккумуляторных батарей.

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Теги: США, авария, tesla
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