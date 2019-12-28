В США разрешат школьникам прогуливать уроки ради акций протеста

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Учащимся государственных школ в округе Фэйрфакс разрешат пропускать занятия для участия в общественных мероприятиях, таких как акции протеста или встречи с законодателями. Об этом сообщает The Washington Post.

Правила распространяются на учащихся 7-12 классов. Они должны будут письменно уведомить администрацию школы за два дня до пропуска. Также специальную форму-разрешение должны будут заполнить родители или опекуны. В течение учебного года по этой причине можно будет пропустить один день занятий.

"Пропуском школы мы показываем, что нет смысла в нее ходить, если у нас отнимают будущее. Нет смысла в нашем образовании, если мы не будем живы через 10, 20 лет, в конце века", - говорит 18-летняя школьница-активистка Уэнди Гао.

В сентябре 16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг с трибуны ООН раскритиковала мировых лидеров за их "пустые слова" и бездействия в борьбе с изменением климата.

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