В США сказали, какая страна стала угрозой для НАТО

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Страна-агрессор Россия снова является угрозой для стран НАТО. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Джеймс Риш, возглавляющий комитет по иностранным делам Сената, сообщает Голос Америки.

"Россия вновь представляет собой угрозу для стран НАТО. Если у вас есть какие-либо сомнения в этом, то можете… спросить об этом власти Грузии и Украины, чтобы понять, насколько сегодня опасна Россия", ­- подчеркнул Риш.

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По его словам, НАТО остается единственной международной организацией, где все члены обладают одинаковыми правами, вне зависимости от важности и размеров страны-участницы.

"В альянсе одинаково относятся как к маленьким, так и к большим государствам, потому что мы должны брать в расчет мнение каждой нации (входящей в НАТО, - ред.)", – отметил сенатор.

С 3 по 4 апреля в Вашингтоне состоится юбилейная встреча министров иностранных дел стран НАТО.

3 апреля постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что министры иностранных дел стран НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив и в Азовском море.