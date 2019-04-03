Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.04.2019, 11:08

В США сказали, какая страна стала угрозой для НАТО

В США сказали, какая страна стала угрозой для НАТО - Фото
Фото: Pixabay

Сенатор-республиканец Джеймс Риш, включил Россию в число основных угроз для стран, входящих в состав НАТО

Реклама
Реклама

Страна-агрессор Россия снова является угрозой для стран НАТО. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Джеймс Риш, возглавляющий комитет по иностранным делам Сената, сообщает Голос Америки.

"Россия вновь представляет собой угрозу для стран НАТО. Если у вас есть какие-либо сомнения в этом, то можете… спросить об этом власти Грузии и Украины, чтобы понять, насколько сегодня опасна Россия", ­- подчеркнул  Риш.

Реклама

По его словам, НАТО остается единственной международной организацией, где все члены обладают одинаковыми правами, вне зависимости от важности и размеров страны-участницы.

"В альянсе одинаково относятся как к маленьким, так и к большим государствам, потому что мы должны брать в расчет мнение каждой нации (входящей в НАТО, - ред.)", – отметил сенатор.

С 3 по 4 апреля в Вашингтоне состоится юбилейная встреча министров иностранных дел стран НАТО.

3 апреля постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что министры иностранных дел стран НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив и в Азовском море.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, кремль, нато, угроза, Джеймс Риш
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 