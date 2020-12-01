В США спасли моряка – он провел сутки в открытом море с перевернутой лодкой
01.12.2020, 13:35
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Возле побережья Флориды, США, спасатели нашли моряка, он цеплялся за свое перевернутое судно, проведя до этого сутки в открытом море, пишет BBC.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
По словам самого 62-летнего Стюарта Би, он ушел в плавание на своей десятиметровой лодке в пятницу, а в субботу проснулся от того, что его каюту начала затапливать вода.
Тревогу на берегу забили в субботу, когда Би не вернулся домой. На его поиски была выдвинута вся береговая охрана, но обнаружил моряка экипаж контейнеровоза – мужчина плыл рядом с опрокинутой лодкой примерно в 140 км от точки его отправления.
- В августе 2020 года с острова в Тихом океане спасли трех моряков благодаря надписи SOS на пляже.
Смотрите также: Полицейский в США вытянул мальчика из прибоя за миг до встречи с акулой – видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев • Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу ITРазместить вакансию
Киев • ЛІГА, Група компаній
Последние новости
Комментарии