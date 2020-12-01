В США спасли моряка – он провел сутки в открытом море с перевернутой лодкой

Возле побережья Флориды, США, спасатели нашли моряка, он цеплялся за свое перевернутое судно, проведя до этого сутки в открытом море, пишет BBC.

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По словам самого 62-летнего Стюарта Би, он ушел в плавание на своей десятиметровой лодке в пятницу, а в субботу проснулся от того, что его каюту начала затапливать вода.

Тревогу на берегу забили в субботу, когда Би не вернулся домой. На его поиски была выдвинута вся береговая охрана, но обнаружил моряка экипаж контейнеровоза – мужчина плыл рядом с опрокинутой лодкой примерно в 140 км от точки его отправления.

В августе 2020 года с острова в Тихом океане спасли трех моряков благодаря надписи SOS на пляже.

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Дарья Мостовая

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