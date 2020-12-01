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В США спасли моряка – он провел сутки в открытом море с перевернутой лодкой

01.12.2020, 13:35
В США спасли моряка – он провел сутки в открытом море с перевернутой лодкой - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Возле побережья Флориды, США, спасатели нашли моряка, он цеплялся за свое перевернутое судно, проведя до этого сутки в открытом море, пишет BBC.

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По словам самого 62-летнего Стюарта Би, он ушел в плавание на своей десятиметровой лодке в пятницу, а в субботу проснулся от того, что его каюту начала затапливать вода. 

Тревогу на берегу забили в субботу, когда Би не вернулся домой. На его поиски была выдвинута вся береговая охрана, но обнаружил моряка экипаж контейнеровоза – мужчина плыл рядом с опрокинутой лодкой примерно в 140 км от точки его отправления. 

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Дарья Мостовая
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