В США стреляли в двух охранников McDonald's. Они потребовали соблюдать карантин

Иллюстративное фото: Justin Lane/ЕРА

В McDonaldʼs в американском штате Оклахома произошла стрельба из-за того, что охранники заведения попросили посетителей покинуть обеденную зону, которая была закрыта из-за карантина. Об этом сообщает CNN.

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В полиции сообщили, что подозреваемые "разозлились и достали пистолет, когда их попросили уйти из-за действующих коронавирусных ограничений". Двое сотрудников получили огнестрельные ранения, а третий получил травму во время "последовавшей схватки".

Жизни раненых ничего не угрожает. Стрелки пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали недалеко от заведения.

13 апреля сообщалось , что в Индии полицейскому мечом отрубили руку во время проверки документов.

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