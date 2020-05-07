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В США стреляли в двух охранников McDonald's. Они потребовали соблюдать карантин

В США стреляли в двух охранников McDonald
Иллюстративное фото: Justin Lane/ЕРА
07.05.2020, 11:50

В американской полиции заявили, что подозреваемые "разозлились и достали пистолет, когда их попросили уйти" из-за карантинных ограничений

В McDonaldʼs в американском штате Оклахома произошла стрельба из-за того, что охранники заведения попросили посетителей покинуть обеденную зону, которая была закрыта из-за карантина. Об этом сообщает CNN.

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В полиции сообщили, что подозреваемые "разозлились и достали пистолет, когда их попросили уйти из-за действующих коронавирусных ограничений". Двое сотрудников получили огнестрельные ранения, а третий получил травму во время "последовавшей схватки".

Жизни раненых ничего не угрожает. Стрелки пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали недалеко от заведения.

  • 13 апреля сообщалось, что в Индии полицейскому мечом отрубили руку во время проверки документов.

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Владислав Сердюк
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США карантин коронавирус COVID-19 McDonaldʼs
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