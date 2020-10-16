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В США студенты заражались COVID-19, чтобы потом сдать плазму с антителами за деньги

16.10.2020, 10:30
В США студенты заражались COVID-19, чтобы потом сдать плазму с антителами за деньги - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Руководство университета пообещало отчислять студентов, которые умышленно заражались, чтобы заработать денег

В американском частном университете Бригама Янга, штат Айдахо, студенты организовали необычный "бизнес". Они умышленно заражались коронавирусом, чтобы переболеть им, а потом за деньги сдавать плазму с антителами к COVID-19. Сообщение об этом появилось на сайте университета.

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Как утверждает руководство учебного заведения, началось это тогда, когда в университете объявили, что готовы платить деньги за плазму крови людей, переболевших коронавирусом, поскольку у местных центров переливания крови не хватало доноров.

За каждый порцию плазмы предлагалось $100-200.

"Университет глубоко обеспокоен рассказами лиц, которые умышленно подвергали себя или других людей риску COVID-19 с надеждой на заражение болезнью<...>Университет осуждает такое поведение и активно ищет доказательства таких случаев среди своих студентов. В случае доказательств, они будут отстранены от учебы или отчислены", – говорится в сообщении.

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Дарья Мостовая
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