В США суд не позволил ограничить полномочия спецпрокурора Мюллера

Роберт Мюллер (фото - EPA)

Попытка поставить под сомнение полномочия спецпрокурора США Роберта Мюллера в суде провалилась. Апелляционный суд округа Колумбия на сегодняшнем заседании отклонил иск бывшего соратника Роджера Стоуна, Эндрю Миллера. Об этом сообщает Law and Crime.

Миллер утверждал, что специальный прокурор - это высшее должностное лицо в американской власти, поэтому он должен назначаться в соответствии с положениями Конституции, которые предусматривают процедуру выдвижения кандидатуры президентом и утверждение Сенатом. А Мюллер был назначен заместителем генпрокурора Родом Розенстайном, который выполнял тогда обязанности генерального прокурора в расследовании фактов вмешательства России в президентские выборы в США.

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Трое судей не согласились с Миллером, заявив, что спецпрокурор не является "высшим должностным лицом" в правительстве США, и поэтому не должен проходить процедуру утверждения в Сенате. Как отметила в этой связи судья Джудит Роджерс, деятельность спецпрокурора управляется и контролируется на определенном уровне другими лицами, назначенными по представлению президента по совету и согласия Сената.

Офис спецпрокурора Мюллера сейчас ведет дело против бывшего приближенного советника Трампа Роджера Стоуна, которого связывают с передачей украденных писем Хиллари Клинтон сайту WikiLeaks во время президентских выборов в США.

29 января сообщалось, что, по мнению и. о. министра юстиции США Мэтью Уитэкера, расследование Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года, близится к завершению.