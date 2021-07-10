В США суд разрешил бить учеников школы током "для коррекции агрессивного поведения"

Федеральный апелляционный суд США постановил, что школа для детей с ограниченными возможностями в штате Массачусетс может продолжать "лечить" учеников током. Ранее Управление по контролю за продуктами и медикаментами FDA запрещало школьной администрации это делать, пишет Independent.

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Изначально центр судьи Роттенберга, школа в Кантоне, штат Массачусетс, была единственной американской школой, в которой к школьникам могли применить электрический ток. Позже FDA запретил бить учеников током, а в ООН назвали подобный подход к обучению пытками.

Теперь суд вернул школе это право, посчитав, что применение тока является разновидностью лечения и запрет выходит за рамки компетенции FDA.

По словам администрации центра, электрический ток использовался ими для "коррекции агрессивного поведения, а также предупреждения нанесения вреда себе или окружающим". Электрошокеры крепились к конечности и приводились в действие дистанционно.

Примечательно, что за отмену запрета FDA выступило не только руководство школы, но и группа родителей некоторых учеников. "Мы боролись и будем продолжать бороться за то, чтобы наши близкие были живы, а также за сохранение этого спасающего жизнь лечения", – говорится в заявлении родителей.

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Дарья Мостовая

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