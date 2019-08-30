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В США учредили космическое командование Вооруженных сил

В США учредили космическое командование Вооруженных сил - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
30.08.2019, 07:49

По словам Дональда Трампа, благодаря созданию космического командования ВС США, "доминирование Америки в космосе никогда не не окажется под угрозой"

Министерство обороны США учредило космическое командование Вооруженных сил. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Этот шаг президент США Дональд Трамп назвал гарантией того, что "доминирование Америки в космосе никогда не окажется ни под вопросом, ни под угрозой". На церемонии в саду Белого дома  29 августа он заявил об открытии "еще одной великой главы в выдающейся истории", особо выделив значимость космоса для безопасности и обороны США.

В Пентагоне указали, что условиях меняющегося характера боевых действий "противники разрабатывают способы" не позволять США "использовать космос в кризисной ситуации".

Впервые о создании космических войск  Трамп объявил в марте 2018 года на встрече с представителями корпуса морской пехоты США. Глава государства пообещал существенно увеличить оборонное финансирование, представив создание нового вида войск как крупнейшую программу вооружения со времен Рональда Рейгана.

Численность космических войск США составит от 15 000 до 20 000 человек, заявил в апреле текущего года Патрик Шанахан, на тот момент исполнявший обязанности министра обороны США.

  • 21 августа сообщалось, что на пост главы нового Космического командования Сенат США утвердил генерала ВВС Джона Рэймонда.
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США дональд трамп космическое командование
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