В США умер основатель Human Rights Watch

Роберт Бернштейн (фото - скриншот видео)

В Нью-Йорке в возрасте 96 лет умер правозащитник и издатель, основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн, передает The New York Times.

Human Rights Watch - неправительственная организация со штаб-квартирой в США, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира.

Бернштейн, как отмечается, превратил компорацию Random House в "международного издательского гиганта". Сам Бернштейн "отстаивал политическое несогласие и свободу выражения мысли".

Его смерть в больнице подтвердил сын Питер.

21 мая сообщалось, что в возрасте 70 лет умер известный австрийский гонщик и трехкратный чемпион Формулы-1, легендарный Ники Лауда.

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